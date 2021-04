Nach einem Test-Konzert Ende März in Spanien sind nach Aussagen des Organisationsteams keine Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden.

Ein beteiligter Arzt sagte, es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich einer der 5.000 Teilnehmer angesteckt habe. Alle Gäste mussten vor dem Konzert einen Corona-Antigen-Test machen und ein negatives Ergebnis vorlegen. Außerdem mussten sie FFP2-Masken tragen. Zusätzlich wurde in dem Veranstaltungsort eine besonders starke Lüftungsanlage installiert.



Nach dem Konzert wurde weiter beobachtet, ob das Coronavirus weitergegeben wurde. Nach zwei Wochen wurden alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit einem PCR-Test auf das Coronavirus untersucht. Sechs Menschen wurden positiv getestet. Zumindest bei vier der sechs Fälle sei es sicher, dass die Übertragung nicht während des Konzerts stattgefunden habe. Bei den anderen beiden bestehe eine "sehr hohe Wahrscheinlichkeit", dass dies nicht der Fall gewesen sei. Wie viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich innerhalb der zwei Wochen testen ließen - und mit welchem Ergebnis - ist nicht bekannt.



Das Konzert in Barcelona war von Musik-Veranstaltern mitorganisiert worden. Für die Branche ist es ein Zeichen der Hoffnung. Laut den Organisatoren geht es darum, herauszufinden, wie man mit dem Coronavirus leben und sichere Konzerte organisieren kann. Zur Vorbereitung hatte es in der katalanischen Großstadt bereits im Dezember ein Konzert mit 500 Besuchern gegeben. Anfang März fand eine ähnliche Veranstaltung in den Niederlanden mit 1.300 Teilnehmern statt. In der Arena Leipzig hatte Pop-Musiker Tim Bendzko bereits im vergangenen August unter der Aufsicht von Wissenschaftlern vor rund 1.500 Zuschauern gespielt.

27.04.2021