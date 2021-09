In Barcelona ist für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien demonstriert worden.

Nach Angaben der separatistischen Bürgerbewegung beteiligten sich etwa 400.000 Menschen. Die städtische Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf 108.000. Der Protest findet jedes Jahr am katalanischen Nationalfeiertag Diada statt. Wie jedesmal begann die Kundgebung in Barcelona um genau 17 Uhr 14 Ortszeit - symbolisch wurde damit auf das Jahr 1714 verwiesen. Am 11. September 1714 hatten spanische und französische Truppen Barcelona erobert - dies ist der historische Hintergrund des Feiertags.



Ermöglicht wurde die Demonstration dadurch, dass die Corona-Restriktionen in Katalonien inzwischen wieder gelockert wurden. Damit fiel auch das Verbot von Versammlungen mit mehr als zehn Teilnehmern weg. Im vergangenen Jahr hatten die Corona-Maßnahmen zur Folge gehabt, dass die Versammlungen zur Diada relativ klein ausfielen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.