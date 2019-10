In Barcelona haben sich bis zu 500.000 Menschen zu einer weiteren Demonstration für die Unabhängigkeit Kataloniens versammelt.

Viele von ihnen waren in einem Sternmarsch aus anderen Teilen der Region gekommen. Ein Generalstreik beeinträchtigte den öffentlichen Verkehr in Katalonien stark. Betroffen waren auch Flug- und Bahnverbindungen in das Ausland.



Die Aktionen sind eine Reaktion auf Urteile des Obersten spanischen Gerichts. Es hatte am Montag frühere katalanische Spitzenpolitiker wegen ihrer Rolle bei dem Abspaltungsreferendum vom Oktober 2017 zu langen Haftstrafen verurteilt.



Korrespondenten berichten, anders als an den Vortagen sei es in Barcelona heute bisher weitgehend friedlich zugegangen.