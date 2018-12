In Katalonien haben Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung Autobahnen und Straßen blockiert.

Grund ist die Kabinettssitzung der spanischen Zentralregierung in Barcelona, die unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfindet. Befürworter der Unabhängigkeit riefen zu Protesten auf. Sie sehen in der Kabinettssitzung eine Provokation. Nach Angaben der Zentralregierung ist sie jedoch als Zeichen der Annäherung gedacht. Gestern hatte sich Ministerpräsident Sanchez in Barcelona mit dem katalanischen Regionalpräsidenten Torra getroffen. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, man strebe eine politische Lösung mit großem Rückhalt in der katalanischen Gesellschaft an. Es gebe allerdings noch erhebliche Differenzen. Im Januar soll ein weiteres Treffen stattfinden.



Der Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens war im Oktober 2017 eskaliert, als der damalige Regionalpräsident Puigdemont nach einem umstrittenen Referendum die Abspaltung der Region ausgerufen hatte. Mehreren führenden Separatisten drohen deshalb lange Haftstrafen; Puigdemont floh ins belgische Exil.