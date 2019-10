In Barcelona haben Zehntausende Katalanen für die Einheit Spaniens demonstriert.

Die Behörden sprachen von 80.000 Teilnehmern. Die Veranstalter von 400.000. Die Demonstrierenden riefen "Viva Espana", schwenkten die spanische Flagge und hielten Plakate mit den Worten hoch "Stoppt diesen Wahnsinn". Auch Spitzenpolitiker aus Madrid nahmen an der Demo teil.



Es war die erste große Kundgebung der Unabhängigkeits-Gegner, seit den Gerichtsurteilen gegen neun Separatistenführer vor zwei Wochen. Die Urteile hatten massive Proteste ausgelöst. Hunderttausende Anhänger einer Unabhängigkeit Kataloniens gehen seitdem auf die Straße - zuletzt gestern wieder. Am späten Abend kam es in Barcelona zu Krawallen. Drei Menschen wurden festgenommen, mehr als 40 wurden verletzt.