In Katalonien sind Proteste gegen die spanische Zentralregierung eskaliert: Es kam zu Kämpfen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

Nach Behördenangaben wurden mehr als 50 Menschen verletzt. Voher blockierten Separatisten Autobahnen und Straßen. Auslöser für die Proteste war eine Kabinettssitzung der spanischen Regierung, die in Barcelona stattfand - unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.



Eigentlich war die Sitzung als Annäherungs-Geste gedacht - im Streit um die Unabhänigkeitsfrage. Die Separatisten sahen in dem Treffen aber eine Provokation. Der sozialistische Ministerpräsident Sánchez setzt im Konflikt um den Status Kataloniens grundsätzlich auf Entspannung. Am Donnerstag traf er den Regionalpräsidenten Torra zu Gesprächen. Beide erklärten danach, sie wollten trotz aller Meinungsverschiedenheiten auf Dialog setzen. Der Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens war im Oktober 2017 eskaliert - nach einem Volksentscheid, den Spanien nicht akzeptiert hatte.