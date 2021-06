Die weltberühmte Kirche des Künstlers und Architekten Gaudì in Barcelona, die Sagrada Familia, wird wohl auch zum 100. Todestag ihres Schöpfers nicht fertiggestellt.

Das teilte die für den Fertigbau zuständige Stiftung mit. Wegen der Ausgangssperren im vergangenen Jahr mussten die Arbeiten an der seit 129 Jahren unvollendeten Kirche monatelang unterbrochen werden. Außerdem seien wegen der Pandemie-Schließung Eintrittsgelder ausgeblieben. Deshalb werde nur noch am sogenannten Maria-Turm weitergearbeitet. Mit einem größer angelegten Weiterbau sei erst in drei Jahren wieder zu rechnen, so die Stiftung. Deshalb könne es bis zum Jahr 2040 dauern, bis Gaudìs Kirche vollendet ist.



2019 hatten täglich 12.000 Menschen die Sagrada Familia besucht, die seit 2005 zum Weltkulturerbe der Unesco gehört. Antoni Gaudì starb bei einem Straßenbahnunfall direkt vor der Sagrada Familie, lange vor der Fertigstellung des Monumentalbaus.

