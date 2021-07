Die Europäische Zentralbank trifft konkrete Vorbereitungen zur Entwicklung eines digitalen Euro.

Wie die EZB in Frankfurt am Main mitteilte, soll in den kommenden zwei Jahren geprüft werden, wie eine digitale Währung gestaltet und verteilt werden kann. Bislang hatte es bei der Zentralbank dazu lediglich Vorarbeiten gegeben. Ob ein digitaler Euro eingeführt wird, soll später entschieden werden. Weltweit prüfen Notenbanken die Einführung digitaler Versionen ihrer Währungen, um den Zahlungsverkehr zu modernisieren.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.