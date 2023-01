Europäisches Parlament

SPD-Politikerin Katarina Barley im Plenarsaal des Europäischen Parlaments (Archivbild). (IMAGO/Future Image)

Als aussichtsreichster Kandidat gilt der Sozialdemokrat Angel aus Luxemburg. Die belgische Justiz wirft Kaili und weiteren Verdächtigen die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption vor. Gestern hatte einer der Hauptverdächtigen, Panzeri, eine umfassende Zusammenarbeit mit der belgischen Justiz zugesagt. Die Vizepräsidentin des Europa-Parlaments, Barley, begrüßte dies grundsätzlich. Die SPD-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, sie erhoffe sich, dass man durch seine Aussage schnell wisse, wer alles verwickelt gewesen sei in diese -Zitat- unsägliche Geschichte. Dass Panzeri im Gegenzug eine mildere Strafe bekommen solle, nannte Barley eine "große Kröte", die man schlucken müsse, um neue Erkenntnisse in dem Korruptionsskandal zu gewinnen.

