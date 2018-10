Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Barley, fordert ein zweites Brexit-Referendum.

Beim Votum im Sommer 2016 sei nicht ausreichend klar gewesen, was der EU-Austritt konkret bedeute, sagte die Bundesjustizministerin der Funke-Mediengruppe. Das werde erst jetzt greifbar. Sie fände es vor diesem Hintergrund fair, wenn die Bürger Großbritanniens noch einmal befragt würden, meinte Barley.



In Großbritannien fordert unter anderem die Kampagne "People's Vote" ein zweites Referendum zum EU-Austritt. Die Bürger sollen demnach das Recht erhalten, über ein finales Abkommen abzustimmen. Bei einer Demonstration in London erwarten die Veranstalter heute zahlreiche Teilnehmer.