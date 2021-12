Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD) (imago images / Martin Bertrand)

Es habe eine große Einigkeit unter den Mitgliedsstaaten gegeben, dass Russland im Konflikt mit der Ukraine als der Aggressor gesehen werde, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Die im Raum stehende Aufkündigung des Swift-Abkommens zum Zahlungsverkehr sei eine Maßnahme, die Russland unglaublich treffen würde. Barley warnte, die Situation sei sehr gefährlich und verfahren. Dennoch könne man Gespräche etwa im Normandieformat führen. Allerdings sei es für die EU nicht gangbar, sich mit Separatistenführern aus der Ukraine an einen Tisch zu setzen. - Der EU-Gipfel hatte die wegen des Ukraine-Konflikts gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen um sechs Monate bis Ende Juli verlängert. Die Staats- und Regierungschefs sprachen zudem eine Warnung an Russland aus. Jede weitere militärische Aggression werde massive Konsequenzen und hohe Kosten zur Folge haben. Moskau müsse dringend die Spannungen entschärfen, die durch den Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine verursacht worden seien.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.