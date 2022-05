Ministerpräsident Orban nutze das Ölembargo für seine politischen Spiele, um Geld in sein Land zu leiten, insbesondere in Kanäle seiner Familie und Clans, kritisierte Barley . Sie sprach sich dafür aus, dass die EU-Länder die neuen Sanktionen gegen Russland ohne Ungarn beschließen. Sie sehe nicht, wie Orban einer Einigung ohne Gegenleistung zustimmen würde. Orban wolle die EU am Nasenring durch die Manege führen.