Bundesjustizministerin Barley will den Druck auf Großunternehmen verstärken, in denen zu wenige Frauen in Führungspositionen sind.

Der Anteil von Frauen beim Spitzenpersonal müsse steigen, weil sie jeden Tag mit hoher Qualifikation und Leistung das Wirtschaftsleben prägten, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man dürfe bei der Gleichberechtigung nicht lockerlassen.



Zugleich forderte Barley, der öffentliche Dienst müsse mit gutem Beispiel vorangehen. Leitungsfunktionen sollten bis zum Jahr 2025 zur Hälfte mit Frauen besetzt sein.



Seit 2016 gibt es eine Frauenquote für große börsennotierte und mitbestimmungspflichtige Unternehmen. In ihren Aufsichtsräten müssen mindestens 30 Prozent der Posten mit Frauen besetzt sein.