Justizministerin Barley sieht in der Musterfeststellungsklage den besten Weg für Dieselfahrer, zu ihrem Recht zu kommen. Barley sagte im Deutschlandfunk, diese Möglichkeit sei schneller und kostengünstiger als eine Sammelklage. Sie bezeichnete die Musterfeststellungsklage als Vorprüfung.

Jede Person bekomme dadurch Klarheit darüber, ob sie mit ihrem Anliegen Erfolg haben werde. Mit Blick auf den Dieselskandal bei VW geht die Ministerin davon aus, dass der Konzern bei einer erfolgreichen Musterfeststellungsklage mögliche individuelle Folgeprozesse vermeiden wolle. VW habe kein Interesse daran, tausende Einzelverfahren zu führen. Daher gebe es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man sich einigen wolle.



Die Justizministerin sagte, der Konzern versuche alles, um den Beitrag so gering wie unbedingt nötig zu halten. Das sei zwar wirtschaftlich verständlich, aber ob VW damit gut beraten sei, bezweifle sie. Da Automobilkauf Vertrauenssache sei, wären ihrer Ansicht nach auch Gesten hin zum Verbraucher im eigenen Interesse. Barley betonte, im Dieselskandal drohe zum Jahresende die Verjährung. Deshalb müssten sich Betroffene jetzt zügig melden.



Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte am frühen Morgen Klage gegen den VW-Konzern beim Oberlandesgericht Braunschweig eingereicht. Damit zieht der Verband stellvertretend für Zehntausende Dieselfahrer vor Gericht. Es handelt sich um die bundesweit erste Musterfeststellungsklage.



Das zugrunde liegende Gesetz ist heute in Kraft getreten. Ziel ist, dass Geschädigte selbst keinem finanziellen Risiko ausgesetzt sind. Die Verbraucherschützer wollen mit der Klage erreichen, dass der Autohersteller wegen manipulierter Abgassteuerung für den Schaden von Millionen von Volkswagen-Besitzern gerade stehen muss. Dabei geht es um Fahrzeuge der Marken VW, Audi, Skoda und Seat. Besitzer dieser Autotypen oder Verbraucher, die einen dieser Wagen verkauft haben, können sich der Klage kostenlos anschließen.



Sollte die Musterfeststellungsklage erfolgreich sein, müssen die Verbraucher mögliche Schadensersatz-Ansprüche allerdings noch individuell einklagen.