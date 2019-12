Briefträger und Paketzusteller sind besonders oft und lange krankgeschrieben.

Im vergangenen Jahr entfielen auf Mitarbeiter von Post- und Zustelldiensten im Schnitt fast 35 Krankheitstage pro Person, wie die Krankenkasse Barmer am Beispiel Sachsen mitteilte. Dagegen hätten sich in dem Bundesland Erwerbstätige aller Branchen durchschnittlich nur gut 18 Tage krank gemeldet. Die besonders hohen Ausfälle bei Briefträgern, Paketzustellern sowie Kurierfahrern gehen demnach auf Rückenschmerzen oder psychische Erkrankungen zurück. Ursachen seien vor allem Zeitdruck, Stress im Straßenverkehr sowie ständig wechselnde Witterungsbedingungen. Auffällig gehäuft seien die Fehltage zudem in den Monaten Dezember, Januar und Februar - also vor und nach Weihnachten.