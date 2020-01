EU-Chefunterhändler Barnier hat nach dem Brexit einen zügigen Neustart in den Beziehungen zu Großbritannien angemahnt.

Im Verhältnis zwischen Brüssel und London müsse alles neu aufgebaut werden, sagte Barnier nach einem Treffen mit dem irischen Regierungschef Varadkar in Dublin. Barnier warnte vor einem Scheitern der Verhandlungen. Sollte nach Ablauf der Übergangsphase Ende dieses Jahres keine Einigung stehen, drohe ein Abgrund - insbesondere für die Wirtschaft. Varadkar sagte, der Zeitplan des britischen Premierminister Johnson sei anspruchsvoll. Die EU gehe jedoch mit einem positiven Geist in die Verhandlungen.



Großbritannien tritt am 31. Januar nach 47 Jahren Mitgliedschaft aus der Europäischen Union aus.