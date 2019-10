Eine Brexit-Einigung mit Großbritannien ist nach den Worten von EU-Unterhändler Barnier noch in dieser Woche möglich.

Allerdings werde das immer schwieriger, sagte Barnier in Luxemburg vor seinem Treffen mit den zuständigen EU-Ministern. Es sei höchste Zeit, dass die Regierung in London "ihre guten Absichten in einen Gesetzestext". Barnier betonte, eine Vereinbarung müsse für alle funktionieren, sowohl für Großbritannien als auch die EU. Die finnische Europaministerin Tuppurainen sagte in Luxemburg, alle Szenarien seien denkbar. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, äußerte sich skeptisch.



Die EU und London verhandeln über eine Änderung des Austrittsvertrages, der vergangenes Jahr mit der damaligen Premierministerin May vereinbart worden war. Ihr Nachfolger Johnson will die EU zum 31. Oktober verlassen.