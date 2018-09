Der EU-Chefunterhändler für den Brexit, Barnier, lehnt eine Verlängerung der Gespräche mit Großbritannien über den Austritt aus der Europäischen Union ab.

Es werde nicht mehr Zeit benötigt, vielmehr müssten politische Entscheidungen getroffen werden, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Bis Mitte November müssten die Verhandlungen abgeschlossen sein. Anschließend könne ein EU-Sondergipfel einberufen werden. Barnier forderte darüberhinaus die Unternehmen in der Europäischen Union auf, ihre Brexit-Vorbereitungen zu beschleunigen, sowohl für einen geordneten als auch für einen ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der Gemeinschaft.



Die britische Premierministerin May bekräftigte unterdessen, keinen Kompromiss mit Brüssel einzugehen. Sie werde keine Vereinbarung akzeptieren, die nicht im nationalen Interesse sei, sagte sie dem "Sunday Telegraph". DieZeitung hatte zuvor berichtet, führende Abgeordnete in Mays konservativer Partei seien bereit, eigene Vorstellungen zu veröffentlichen, die einen härteren Bruch mit der EU vorsähen.