Der selbsternannte venezolanische Übergangspräsident Guaidó wird heute in seinem Heimatland zurückerwartet.

Bei der Einreise droht ihm die Festnahme. Gegen Guaidó läuft ein Ermittlungsverfahren, weil er sich im Januar zum Interimsstaatschef erklärt hatte. Er rief zu neuen Protesten gegen die Regierung von Staatschef Maduro auf und kündigte an, sie selbst anzuführen.



Die Linken-Politikerin Barrientos sagte im Deutschlandfunk, es sei die Frage, ob es klug wäre, Guaidó verhaften zu lassen. Sie warf ihm vor, die Regierung provozieren zu wollen.



Barrientos betonte, man müsse die Situation in Venezuela differenzierter betrachten. So sei Präsident Maduro nicht der Alleinschuldige an der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Schuld seien auch die US-Sanktionen und der gefallene Ölpreis. Der Staat liefere nach wie vor Lebensmittelpakete an die Menschen aus.