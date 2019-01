Barrierefreiheit in New Yorker U-Bahn

Ein Unglück in New York City sorgt für neue Diskussionen über die Barrierefreiheit der U-Bahn-Stationen der US-Metropole.

Eine 22-jährige Mutter ist gestorben, nachdem sie samt Kinderwagen von einer U-Bahn-Treppe gestürzt war. Sie hinterlässt ein einjähriges Mädchen. Die genaue Todesursache wird noch ermittelt.



Drei Viertel der New Yorker U-Bahn-Stationen sind Berichten zufolge nicht barrierefrei. Oft müssen Eltern ihre Kinder samt Buggy die Treppen hoch und runter tragen. Rollstuhlfahrer machen lange Umwege, wenn sie überhaupt die U-Bahn nehmen. Denn Fahrstühle oder Rolltreppen gibt es nur selten, oft funktionieren sie nicht.



Ein Sprecher der New Yorker Subway nannte den Fall herzzerreißend. Man wisse, dass die Stationen leichter zugänglich werden müssten. Auch New Yorks Bürgermeister Bill De Blasio forderte die Betreiber auf, es nicht weiter zuzulassen, dass die Stationen nicht für jeden zugänglich sind.