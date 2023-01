Bundesverteidigungsministerium

Medienberichten zufolge will Lambrecht am Vormittag ihren Rücktritt verkünden. Die Nachfolgefrage werde heute geklärt, länger werde es nicht dauern, sagte Bartels im Deutschlandfunk ( audio-link ). Die nächste Besetzung müsse sitzen. Das sei jetzt eine existenzielle Frage für Deutschland. Der ehemalige Wehrbeauftragte des Bundestags betonte, er habe von Anfang an an der amtierenden Verteidigungsministerin Lambrecht gezweifelt. Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, Wüstner, forderte für den Fall des Rücktritts eine führungsstarke Nachfolge. Die oder der Neue brauche Durchsetzungsvermögen und Kompetenz, sagte Wüstner im ZDF. Außerdem müsse die Person parteiübergreifend anerkannt sein und integrieren können. Es gehe um eine enorme Herausforderung, denn das Verteidigungsministerium sei von Haus aus das schwierigste Ressort in der Bundesregierung - und das insbesondere in Kriegszeiten.