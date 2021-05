Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bartol hat die Äußerungen von Grünen-Chef Habeck zu Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiert.

Konsens auch zu rot-grüner Regierungszeit sei immer gewesen, keine Waffen in Spannungsgebiete zu liefern, sagte Bartol der Deutschen Presse-Agentur. Habeck besuche die Ukraine und schon kündige er diesen Konsens auf. Das sei naiv.



Habeck hatte zuvor seine Haltung zu Lieferungen von Defensivwaffen an die Ukraine verteidigt. Er sagte im Deutschlandfunk, es gehe um den Schutz der Bevölkerung. Nicht zu helfen, sei eine Einladung an Russland, auch andere Konflikte zu eskalieren. Der ehemalige Parteivorsitzende Trittin, widersprach der Ansicht Habecks, wonach Waffenexporte in die Ukraine mit dem Parteiprogramm der Grünen vereinbar seien.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.