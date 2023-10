Tag der Einheit

Dietmar Bartsch (imago / Bernd Elmenthaler )

Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Unzufriedenheit im Osten koche über. Die Bundesregierung müsse eine spürbare Wende ihrer Politik hinlegen. Sonst drohe ein politisches Desaster bei den Landtagswahlen im Osten im kommenden Jahr. 2024 wird in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ein neuer Landtag gewählt, in allen drei Ländern liegt die AfD in den Umfragen in Führung.

Bartsch forderte eine Anti-Inflationspolitik. Preise für Lebensmittel und Energie müssten sinken, zudem müsse der Lohn in Ost und West bis 2025 angeglichen und das Rentensystem reformiert werden.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.