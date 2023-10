Linksfraktion im Bundestag

Linkenfraktionschef Bartsch rechnet mit dem Verlust des Fraktionsstatus. (IMAGO / Chris Emil Janßen / IMAGO / Chris Emil Janssen)

Bartsch sagte dem "Tagesspiegel", er rechne damit für Januar, sollte die neue Partei tatsächlich gegründet werden. Er verwies zugleich darauf, dass 108 Personen als Mitarbeiter der Fraktion angestellt sind. Sie würden ihren Job verlieren, wenn die Linke den Fraktionsstatus verlöre. Bartsch warf Wagenknecht vor, "lax mit dem Schicksal von mehr als 100 Mitarbeitern" umzugehen.

SPD-Chef Klingbeil zeigte sich offen für die Aufnahme von Mitgliedern der Linken in seine Partei. Er sagte der "Welt am Sonntag", wer sich für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität einsetze, sei in der SPD willkommen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.