Zwischen Union und SPD verschärft sich der Streit über die Ausgestaltung einer Grundrente gegen die Altersarmut. SPD-Generalsekretär Klingbeil macht Druck auf die Union, Der CDU-Politiker Linnemann betont die Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler. Linken-Fraktionschef Bartsch wirft der Koalition taktische Spielereien vor.

Nach der Verschiebung des Koalitionstreffens zur Grundrente kritisierte SPD-Generalsekretär Klingbeil im ZDF, seit Wochen gebe es eine Blockade von CDU und CSU. Der Koalitionspartner müsse nun sagen, was er genau wolle. Beim Koalitionssausschuss in einer Woche müsse endlich ein Haken an das Thema gemacht werden. Klingbeil bekräftigte die Ablehnung einer Bedürftigkeitsprüfung. Wenn Betroffene, Zitat, "massenhaft Unterlagen" zum Amt bringen und betteln müssten, habe dies nichts mit einer Anerkennung der Lebensleistung zu tun.



Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag, Linnemann, rechtfertigte die Haltung von CDU und CSU. Man habe eine Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler, sagte er ebenfalls im ZDF.

"Dann kann man es fast ganz lassen"

Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Bartsch, warf der Koalition Handlungsunfähigkeit vor. Taktische Spielereien der Parteien dürften nicht auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden, welche die Grundrente dringend bräuchten, sagte Bartsch im Deutschlandfunk. Mit der Bedürftigkeitsprüfung werde man die Menschen in Armut halten. Am Ende profitierten so wenige Menschen, dass man das Vorhaben fast ganz lassen könne, meinte der Linken-Politiker.