Erster Bürgerrat eröffnet

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

In diesem Gremium sollten Menschen zu Wort kommen, die sich sonst nicht von selbst meldeten oder lautstark ihre Meinung kundtäten, sagte die SPD-Politikerin bei der Eröffnungsveranstaltung. Sie versicherte, man werde sich ernsthaft mit den erarbeiteten Vorschlägen des Bürgerrats auseinandersetzen. Klar sei allerdings, dass am Ende der Bundestag entscheide, was übernommen werde, fügte Bas hinzu.

Die 160 Teilnehmer sollen an diesem Wochenende zur ersten Arbeitssitzung zusammenkommen. Sie wurden per Zufallsprinzip ausgewählt. Ihre Aufgabe ist es, bis Februar ein Bürgergutachten mit Empfehlungen zum Thema "Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben" vorzulegen. Im Blickpunkt stehen etwa Aspekte wie Lebensmittelverschwendung, Preisgestaltung von Nahrungsmitteln, Tierwohlstandards oder Umweltschutz.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.