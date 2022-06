Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Solche Gremien könnten helfen, strukturelle Verkrustungen des politischen Betriebs aufzubrechen, sagte die SPD-Politikerin bei einer Tagung der Evangelischen Akademie im bayerischen Tutzing. Dabei könnten auch Menschen einbezogen werden, die sonst wenig Berührungspunkte mit der Politik hätten.

Ziel von Bürgerräten ist eine stärkere Beteiligung der Bevölkerung an politischen Entscheidungen. Sie widmen sich meist einem bestimmten Thema und werden von Moderatoren und Fachleuten unterstützt.

So gab es in der vergangenen Legislaturperiode einen aus 160 Bürgerinnen und Bürgern zusammengestellten Rat, der sich mit der Rolle Deutschlands in der Welt beschäftigte. Die Ergebnisse wurden anschließend dem Bundestagspräsidenten und Vertretern der Bundestagsfraktionen übergeben.

