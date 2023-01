60 Jahre Elysee-Vertrag

Bärbel Bas wirbt für neuen Schwung zwischen Deutschland und Frankreich (Michael Kappeler/dpa)

Anlässlich des 60. Jahrestages des Elysée-Vertrags sagte Bas der Nachrichtenagentur afp, Frankreich und Deutschland sollten eine gemeinsame europäische Idee für eine soziale Integration entwickeln, etwa beim Mindestlohn und anderen sozialen Standards. Auch die gemeinsame Sicherheit müsse man wieder stärker in die eigenen Hände nehmen.

Bundeskanzler Scholz und der französische Präsident Macron sprachen sich für eine militärische Stärkung Europas aus. In einem gemeinsamen Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" riefen sie zu stärkeren Investitionen in die Streitkräfte beider Länder und in die Rüstungsindustrie in Europa auf. Mit Blick auf den westlichen Balkan strebe man schnelle und konkrete Fortschritte im EU-Erweiterungsprozess an. Damit eine größere Union dennoch handlungsfähig bleibe, sei eine Ausweitung qualifizierter Mehrheitsentscheidungen im Rat nötig.

Beide Politiker äußerten sich vor einem deutsch-französischen Ministertreffen am Sonntag in Paris. Es sollte eigentlich bereits letzten Herbst stattfinden, wurde wegen Unstimmigkeiten zwischen Berlin und Paris aber verschoben. Das Treffen mit den Kabinetten sowie Abgeordneten beider Parlamente fällt nun mit dem 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags zusammen. Damals besiegelten Bundeskanzler Adenauer und Präsident de Gaulle den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, der ein halbes Jahr später in Kraft trat.

