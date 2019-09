Mit 3:4 gegen Tschechien verlor das deutsche Nationalteam das Spiel um Platz 5 nur knapp und laut Philipp Würfel waren es auch "eher Kleinigkeiten, die ausschlaggebend waren" - was die Enttäuschung umso größer mache. Eine Olympia-Teilnahme hätte eine große Chance bedeutet, sagte Würfel in der Sendung "Sport am Sonntag". Auch um Baseball in Deutschland bekannter und populärer zu machen.

10.000 Zuschauer bei Heim-EM

Ein Vergleich mit Basketball, Eishockey oder Fußball sei "vermessen", so Würfel, "wir schauen eher, dass wir so einen Stellenwert bekommen wie Hockey." Philipp Würfel hofft, dass unter anderem Max Kepler, deutscher Spieler in der Major League Baseball in den USA, als "Aushängeschild" dazu beitragen könnte, dass Baseball in Deutschland noch stärker wahrgenommen wird.

Abseits vom sportlichen Abschneiden sei er mit der Heim-EM, die vom 6. bis 15. September in Bonn und Solingen stattfand, jedoch "sehr zufrieden". Auch das Zuschauerinteresse habe mit knapp 10.000 Zuschauern "den Erwartungen entsprochen".

