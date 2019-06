Nach dem FC Bayern München hat auch Alba Berlin das Finale der Basketball-Bundesliga erreicht.

Mit dem 100:89 gegen Oldenburg gelang den Berlinern der dritte Sieg im dritten Spiel der Halbfinalserie. Auch der FC Bayern hatte zuvor einen 3:0-Erfolg in seiner Halbfinalserie gegen Rasta Vechta verbuchen können.



Berlin und München waren bereits im vergangenen Jahr in der Finalserie aufeinander getroffen. Das erste Spiel der Neuauflage beginnt am Sonntagabend.