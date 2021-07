Die deutschen Basketballer haben sich erstmals seit 13 Jahren wieder für die Olympischen Spiele qualifiziert.

Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl gewann in Split in Kroatien das Finale des Qualifikationsturniers gegen Brasilien mit 75:64. Bester deutscher Werfer war Moritz Wagner mit 28 Punkten. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio finden vom 23. Juli bis 8. August statt.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.