Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, begrüßt die fristlose Kündigung von Basketball-Profi Joshiko Saibou in Bonn.

Er sagte, wer als Profi gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten oder die Werte des Sports verstoße, habe mit den entsprechenden Konsequenzen zu leben. "Wir empfinden es als wertvolles Zeichen, wenn Vereine hier verantwortungsbewusst und werteorientiert agieren", ergänzte Hörmann. Das widerlege das gängige Vorurteil, dass es in Teilen des Sports ohnehin nur um Erfolg und Geld gehe.



Der Basketball-Bundesligist Bonn hatte Nationalspieler Saibou nach seiner Teilnahme an der Demonstration gegen die Anti-Coronamaßnahmen in Berlin fristlos gekündigt. Wie der Verein mitteilte, sind Verstöße "gegen Vorgaben des laufenden Arbeitsvertrags als Profisportler" der Grund dafür. Bonns Geschäftsführer Wolfgang Wiedlich führte aus, man könne ein "permanentes Infektionsrisiko", wie es der Spieler Saibou darstelle, weder gegenüber Arbeitskollegen im eigenen Team noch gegenüber anderen Spielern in der Liga verantworten.



Der Basketball-Profi erklärte beim Onlinedienst Instagram, wenn er eine polarisierende Meinung habe, sei "Gegenwind verständlicherweise vorprogrammiert". "Daraufhin jedoch meinen Job zu verlieren, ist totalitär und ein Schlag ins Gesicht der Meinungsfreiheit", schrieb Saibou weiter. Kritiker werfen dem Sportler und seiner Lebensgefährtin vor, Verschwörungsmythen zu verbreiten.