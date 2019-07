Deutschland wird 2021 erneut Co-Gastgeber der Basketball-Europameisterschaft.

Damit findet neben der Vorrunde erstmals seit 1993 auch die Finalrunde hierzulande statt. Der europäische Verband FIBA Europe vergab das mittlerweile auf vier Länder aufgeteilte Turnier außerdem an Italien, Georgien und Tschechien. Leer aus gingen Estland, Slowenien und Ungarn. Der Deutsche Basketball-Bund wird die Spiele der Vorrunde in Köln ausrichten, die Finalrunde wird dann in Berlin zu sehen sein.

Das "i-Tüpfelchen"

Die deutschen Basketballer begrüßten den Zuschlag. Die Heim-EM sei das "i-Tüpfelchen", sagte Bundestrainer Henrik Rödl. Man verfüge eine tolle Basketballgeneration, die Medaillen gewinnen könne und es sei toll, dass diese Generation die Chance habe, eine Europameisterschaft im eigenen Land zu spielen. Das Nationalteam wird unter anderem von den NBA-Profis Dennis Schröder und Maximilian Kleber sowie Kapitän Robin Benzing angeführt.



Berlin war zuletzt bei der EM 2015 Austragungsort einer Vorrunde. Damals bestritt Dirk Nowitzki seine letzten Spiele für die Nationalmannschaft. Zuvor war die Bundesrepublik 1971, 1985 und 1993 Gastgeber.