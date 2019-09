Die vielleicht talentierteste Mannschaft aller Zeiten, so wurde die deutsche Basketball-Nationalmannschaft vor dem Start der Weltmeisterschaft in China bezeichnet - von aktuellen Spielern wie Max Kleber, aber auch von ehemaligen wie Dirk Nowitzki. Eine Woche nach dem Start ist die Bilanz ernüchternd: Zwei Niederlagen gegen Frankreich und die Dominikanische Republik, Zwischenrunde verpasst, im letzten Spiel gegen Kanada geht es nur noch darum, die Chance auf die olympischen Spiele zu wahren.

Zu großer Druck

Wie konnte es dazu kommen? Was bedeutet dieses Ergebnis für den deutschen Basketball und warum ist die WM für Gastgeber China so wichtig? Diese Fragen besprechen wir im Dlf-Sportgespräch mit Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann, zuletzt in China als Trainer tätig, und Ingo Weiss, seit 2006 Präsident des Deutschen Basketball Bunds (DBB).

Hat es der jungen Mannschaft am Willen gefehlt? Dirk Bauermann hält das "für absolut ausgeschlossen". Er sieht die Ursache für das frühe WM-Aus woanders: "Wenn man zu viel nachdenkt, wenn der Druck vielleicht zu groß ist, dann führt das zu etwas, was man mit Lähmung beschreiben könnte: Das Hirn fängt an zu rennen, man macht Fehler, die man normalerweise nicht machen würde und die Füße werden langsamer und man kommt defensiv nicht dahin, wo man gern hinkommen würde."

"Die Mannschaft hat gerade erst angefangen"

Eine Analyse, der DBB-Präsident Ingo Weiss im Dlf-Sportgespräch zustimmt und ergänzt, man müsse auch realistisch bleiben: "Diese Mannschaft hat ja gerade erst angefangen." Das eigentliche Ziel - die Olympia-Qualifikation - sei außerdem noch nicht verloren und die Erfahrung, die die Spieler in China gerade sammeln, "genau das, was sie brauchen."

Damit die jungen Spieler diese Erfahrungen weiterhin sammeln können, so Bauermann, "wird es so wichtig sein, dass es gelingt, diese Mannschaft, die eine große Zukunft hat und eine große Qualität, zusammenzuhalten".

