Brittney Griner am Flughafen in San Antonio (AFP / SUZANNE CORDEIRO)

Die 32-Jährige war am Flughafen von Abu Dhabi gegen den russischen Waffenhändler Wiktor But ausgetauscht worden. US-Präsident Biden hatte ihre Freilassung in einer Ansprache an die Nation angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.