Bei der Basketball-WM in China hat die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel gewonnen.

Das Team besiegte Jordanien mit 96 zu 69 und vergrößerte damit die Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen im nächsten Jahr.



Die ersten beiden Vorrundenspiele gegen Frankreich und die Dominikanische Republik hatte die deutsche Mannschaft verloren. Deshalb kann sie bei der WM jetzt nur noch um die Plätze 17 bis 32 mitspielen. Dazu geht es in einer neuen Vierergruppe als nächstes am Samstag gegen den Senegal und später gegen Kanada und erneut Jordanien.