Mit der kleineren Partie des Masetto im "Don Giovanni" unter Wilhelm Furtwängler begann 1953 Walter Berrys internationale Karriere. Binnen Kürze stieß er zum erweiterten Kreis des legendären Wiener Mozartensembles und wechselte im gleichen Stück zum Leporello. Es sollte seine Paraderolle werden.

Das leichte bewegliche Singen lag dem Österreicher mit dem unverkennbar wienerischen Tonfall, der auch als Figaro und Papageno Witz versprühte. Mit zunehmendem Alter trat Berry häufiger auch in dramatischeren Rollen auf, etwa als Bergs "Wozzeck", Hans Sachs in Wagners "Meistersingern" oder als Färber Barak in der "Frau ohne Schatten" von Richard Strauss.

2000 verstarb er im Alter von 71 Jahren.