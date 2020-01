Der Vater eines Attentäters des Bataclan-Anschlags hat zusammen mit dem Vater eines Opfers ein Buch veröffentlicht.

Unter dem Titel "Il nous reste les mots" ("Uns bleiben die Worte") führen die Männer Gespräche über Vaterschaft, Glauben und Gemeinschaft. Den Anstoß zu dem Projekt gab Azdyne Amimour, der Vater eines der drei Attentäter, die im November 2015 im Musikclub Bataclan 90 Menschen getötet hatten.



Amimour nahm Kontakt zu Georges Salines auf, dem Vater einer 28-jährigen Pariserin, die bei dem Anschlag ums Leben gekommen war. "Ich wollte seinen Schmerz und seine Trauer teilen", sagte Amimour der Nachrichtenagentur AP. "Und ich wollte ihm erklären, dass ich nicht Teil davon bin, ich bin kein Terrorist." Sein Sohn war Anhänger des sogenannten Islamischen Staats gewesen und ebenfalls in der Anschlagsnacht erschossen worden.

Projekt der Versöhnung

Das Gespräch der beiden Väter fand in dem Verlag statt, in dem das Anschlagsopfer Lola Salines früher als Lektorin gearbeitet hatte. Lolas Vater sagte, er habe die Einladung ohne zu zögern angenommen, obwohl Amimours Sohn der Mörder seiner Tochter sein könnte. Ihm sei klar geworden, dass die Eltern von Terroristen auch schreckliches Leid erfahren, das mit seinem vergleichbar sei. Das Buch sei ein einzigartiges Projekt und solle auch andere Menschen zur Versöhnung ermutigen.



Am 13. November 2015 waren bei Terroranschlägen in Paris insgesamt 130 Menschen getötet worden. Neben dem Musikclub Bataclan waren auch das Fußballstadion Stade de France sowie mehrere Cafés und Restaurants Ziel der Anschläge, zu dem sich die Terrororganisation Islamischer Staat bekannte.