Bundesforschungsministerin Karliczek gerät wegen der Standortwahl für die Batteriezellenforschung in Münster zunehmend in die Kritik.

Die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen beschwerten sich in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel über die Entscheidung Karliczeks. Deutschland könne es sich nicht erlauben, die an den Standorten Ulm, Augsburg und Salzgitter vorhandenen Potenziale ungenutzt zu lassen, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



Der Bund will die Erforschung neuer Batterietechnologien mit 500 Millionen Euro fördern. Hinzu kommen Subventionen der Länder. Nordrhein-Westfalen hat bereits 200 Millionen Euro zugesichert. Karliczek hatte die Entscheidung am Freitag bekannt gegeben und die Standortwahl mit dem Argument verteidigt, dass unter anderem das Recyclingkonzept den Ausschlag gegeben habe. Die Wiederverwertung soll in Ibbenbüren bei Münster angesiedelt werden und dort eine Alternative zur mittlerweile eingestellten Steinkohleförderung werden. Die Bundesforschungsministerin stammt aus Ibbenbüren.