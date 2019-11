Die umstrittene Standortvergabe der geplanten Batterieforschungsfabrik beschäftigt den Bundesrechnungshof.

Bei der Prüfung gehe es darum, ob das Verfahren einwandfrei abgelaufen sei, sagte ein Sprecher der Behörde. Das bedeute aber nicht, dass man sich dazu äußern werde, ob die Vergabe nach Münster gut oder schlecht sei. Die Bitte um Überprüfung sei nicht nur von der Opposition, sondern von allen Parteien im Haushaltsausschuss des Bundestags an den Rechnungshof herangetragen worden.



Das Bundesforschungsministerium hatte im Juni entschieden, dass die mit rund 500 Millionen Euro geförderte Batterieforschungsfabrik in Münster entstehen soll. An der Entscheidung hatte es auch deshalb Kritik gegeben, weil Bundesforschungsministerin Karliczek aus dem nahe gelegenen Ibbenbüren kommt. Die Ministerin hatte betont, dass sie auf die Standortwahl keinerlei Einfluss genommen habe.