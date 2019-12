Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat die Entscheidung der EU-Kommission begrüßt, Staatsbeihilfen zum Aufbau einer Batterieproduktion für Elektroautos zu genehmigen.

Er sprach in Berlin von einem großen Erfolg für Deutschland und Europa als Automobilstandort. EU-Wettbewerbskommissarin Vestager erklärte in Brüssel, die Batteriefertigung biete große Chancen im Hinblick auf saubere Mobilität und Energie sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit.



Deutschland und sechs weitere Länder können in den kommenden Jahren Fördermittel von 3,2 Milliarden Euro für Vorhaben in der Batteriezellfertigung bereitstellen. Die Subventionen sollen private Investitionen in Höhe von fünf Milliarden Euro auslösen.