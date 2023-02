Nicht verbaute Rohre für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 werden auf dem Gelände des Hafen Mukran gelagert (picture alliance / dpa / Stefan Sauer)

Die Unionsfraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Im Blickpunkt der Kritik steht die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern, die gegründet wurde, um die umstrittene Gaspipeline trotz drohender US-Sanktionen fertig zu bauen. Zuletzt wurde publik, dass eine Finanzbeamtin Steuerakten der Stiftung verbrannt hat. Es ging um Schenkungssteuer auf 20 Millionen Euro Kapital von Nord Stream 2 für die Stiftung.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, sagte in Berlin, das sei eine Situation, die den Geist einer Bananenrepublik atme. Es handele sich in höchstem Maße um dubiose Vorgänge. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt ergänzte, hier sei unter Beteiligung der Politik in Mecklenburg-Vorpommern eine kriminelle Stiftung gegründet worden, die das Ziel gehabt habe, ganz offen Sanktionen zu umgehen.

