Bau von LNG-Terminal in Wilhelmshaven hat begonnen. (Sina Schuldt/dpa)

An dem neuen Anleger sollen möglichst noch Ende dieses Jahres erste Tanker mit tiefgekühltem LNG anlegen. Das Gas wird dann vor Ort erwärmt und ins Netz eingespeist. Auch an anderen Standorten in Deutschland sind LNG-Terminals geplant, unter anderem im niedersächsischen Stade und in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Mit dem Flüssig-Erdgas soll die Abhängigkeit von russischem Erdgas verringert werden.

Habeck: ohne Anlagen keine Versorgungssicherheit

Bundeswirtschaftsminister Habeck forderte die Deutsche Umwelthilfe auf, nicht gegen die Terminals zu klagen. Ohne die Anlagen sei die Versorgungssicherheit mit Gas bei einem Lieferstopp nicht gewährleistet, sagte Habeck dem Sender RTL. Die Umwelthilfe begründet ihre Kritik an den geplanten LNG-Terminals mit dem Schutz von Schweinswalen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.