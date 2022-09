Mitteldeutsche Kohlereviere

Braunkohlerevier Lausitz (dpa/Patrick Pleul)

Die Geschäftsstellen sollen jetzt zügig eingerichtet werden, hieß es. Forschung werde bereits betrieben. Das Deutsche Zentrum für Astrophysik DZA will mit der TU Dresden zusammen fünf Professuren dafür schaffen. Für das Zentrum entsteht ein Campus im Zentrum von Görlitz, wo ein historisches Krankenhaus saniert und um Neubauten erweitert wird. Dort sehen die Pläne unter anderem ein großes Rechenzentrum für Datenströme astronomischer Observatorien und in der Nähe von Bautzen ein Gravitationsteleskop vor.

Milliardenförderung vom Bund

Außerdem ist ein seismisches Untergrundlabor mit idealen Eigenschaften im Lausitzer Granit des sorbischen Dreiecks Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda geplant. In einer alten Zuckerfabrik in Delitzsch sollen in Kooperation mit dem Standort Leuna künftig Strategien entwickelt werden, um die chemische Industrie unabhängiger von fossilen Brennstoffen und nachhaltiger zu machen.

Die Projekte werden vom Bund in den nächsten Jahren mit jeweils mehr als 1,1 Milliarden Euro finanziert, wie Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger und die Ministerpräsidenten Kretschmer und Haseloff in Berlin gestern in Berlin mitgeteilt hatten. Hinzu kämen mehrere hundert Millionen aus den beiden Bundesländern.

Die Projekte sind Teil eines Förderprogramms zum Kohleausstieg bis spätestens 2038. Sie setzten sich in einem Ideenwettbewerb gegen vier weitere Konzepte durch.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.