Die IG Bauen-Agrar-Umwelt hat höheren Mindestlöhnen im Baugewerbe zugestimmt.

Der Bundesvorsitzende Feiger erklärte in Frankfurt am Main, die Gewerkschaft habe den Schlichterspruch vom 19. Dezember gebilligt. Nun seien die Arbeitgeber am Zug. Der Kompromiss sieht vor, die Lohnuntergrenze für Hilfsarbeiten um 35 Cent auf 12,55 Euro pro Stunde anzuheben. Der Mindestlohn für Facharbeiter, den es nur in Westdeutschland und Berlin gibt, soll um 20 Cent angehoben werden, und zwar auf 15,40 Euro beziehungsweise 15,25 Euro in Berlin. Laut Gewerkschaft profitieren mehr als 200.000 Bauarbeiter von der Anhebung.