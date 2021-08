Die deutsche Baubranche hat trotz der Corona-Krise mehr Aufträge erhalten als vor einem Jahr.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, nahm die Zahl der Bestellungen im ersten Halbjahr um 4,8 Prozent zu. Wegen der Lieferengpässe und der dadurch gestiegenen Preise für Baumaterial ging der Umsatz allerdings zurück. In Bau-Betrieben mit mindestens 20 Beschäftigten lag der Umsatz im ersten Halbjahr bei knapp 42 Milliarden Euro, das ist ein Rückgang um drei Prozent. Der Bauverband ZDB teilte mit, wegen der Probleme in der Materialbeschaffung und der deutlichen Preiserhöhungen blieben die Aussichten auch für die nächsten Monaten gedämpft.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.