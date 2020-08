Der Tarifstreit für die rund 850.000 Beschäftigten des Baugewerbes geht in die Schlichtung.

Die Gewerkschaft IG Bau erklärte die Verhandlungen mit den Arbeitgebern für gescheitert. Als Schlichter rief sie den Präsidenten des Bundessozialgerichts, Schlegel, an. Die Schlichtung beginnt am kommenden Mittwoch. Die Tarifparteien haben dann maximal 14 Tage Zeit, zu einem Ergebnis zu kommen. Danach endet die Friedenspflicht und es könnte Streiks geben. Gewerkschaftschef Feiger drohte den Arbeitgebern mit einer - Zitat - "Herbst-Blockade" auf den Baustellen.



Die Arbeitnehmer fordern ein Lohn-Plus von 6,8 Prozent, mindestens aber 230 Euro mehr im Monat. Außerdem verlangen sie ein Wegegeld für die Fahrten zur Baustelle. Die Verhandlungen waren Ende Juni ergebnislos abgebrochen worden. Die Bau-Arbeitgeber fürchten in der Corona-Krise Umsatzeinbußen und werfen der Gewerkschaft vor, die konjunkturelle Lage nicht anzuerkennen.