Bei einer Bauern-Demonstration gestern in Nürnberg haben Transparente mit rechtsextremen Bezügen für Empörung gesorgt.

Der Veranstalter der Protestaktion, Dickow, von der Initiative "Land schafft Verbindung", bestätigte, dass einzelne Teilnehmer durch Plakate aufgefallen seien. Die Transparente seien nach einer Intervention abgenommen worden.



Auf Twitter waren Fotos von den Traktoren verbreitet worden. Zu sehen sind Plakate mit Eisernen Kreuzen, einem Reichsadler und den Sprüchen "Die Wahrheit siegt" oder "Klagt nicht, kämpft".



Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner teilte einen kritischen Tweet, in dem die Veranstalter dazu aufgerufen wurden, sich zu distanzieren. Auch der Deutsche Bauernverband verwahrte sich gegen die rechten Parolen. Das habe mit Bauernprotesten nichts zu tun, sagte Generalsekretär Krüsken.



Gestern waren rund 5.000 Landwirte mit ihren Traktoren in Nürnberg zu einer großen Kundgebung gegen die Agrar- und Umweltpolitik in Deutschland zusammengekommen.