Zu Beginn der "Grünen Woche" in Berlin gehen Bauern in der Hauptstadt und mehreren Bundesländern auf die Straße. Doch wogegen protestieren sie genau? Wir liefern Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wer hat zu dem Protest aufgerufen?

Hinter der Demonstration steht das Bündnis "Land schafft Verbindung". Im Oktober des vergangenen Jahres wurde eine Facebook-Gruppe mit diesem Namen gegründet, der Tausende beigetreten sind. Als Reaktion auf "ideologisch anmutende Gesetzespakete" der Bundesregierung, wie es heißt. "Land schafft Verbindung" beschreibt sich selbst als "ganz junge Basisbewegung" ohne feste Strukturen. Die Landwirte organisieren sich selbst und unterstehen keinem Verband, heißt es weiter. Bereits im vergangenen Herbst hatten tausende Bauern mit Traktoren in der Hauptstadt protestiert.

Wogegen genau richtet sich der Protest?

Die Landwirte kritisieren schlechtere Bedingungen für ihre Branche. Unter anderem richtet sich ihr Protest gegen die geplante Verschärfung der Düngeverordnung und Auswirkungen des Insektenschutzes. Die Landwirtschaft dürfe nicht mehr länger billiger Rohstofflieferant der Lebensmittelindustrie sein. Die Ausrichtung der Produktion auf Weltmarktpreise habe in Europa keine Zukunft, heißt es weiter. Das Agrarpaket der Bundesregierung sei durch die Bundesministerien ohne vorherigen Dialog mit der Branche erarbeitet worden. Das sei geschehen ohne die Folgen für die ländlichen Räume, die Versorgungssicherheit mit regionalen Lebensmitteln und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft ausreichend abzuschätzen. Das Agrarpaket sieht unter anderem ein Gütesiegel für Fleisch und verschärfte Regeln für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln vor. Mehr dazu und zum Protest der Bauern vor allem in Sachsen erfahren Sie in unserer Reihe Hintergrund. Der Landwirtschaftsberater Andreas Wilhelm verweist darin auf deutlich sinkende Erlöse in der Branche. Das durchschnittliche Bruttoeinkommen eines landwirtschaftlichen Arbeitnehmers liege momentan lediglich bei rund 22.000 Euro.

Was könnte eine Lösung sein?

"Land schafft Verbindung" fordert unter anderem eine Reduzierung des bürokratischen Aufwands für Bauern. Der gesellschaftliche Wunsch nach mehr Umwelt und Tierschutz müsse etwa durch die gesamte Gesellschaft finanziert werden. Die Ursachen des Insektenrückgangs sollten ergebnisoffen und wissenschaftlich basiert erforscht werden. Das solle nicht allein auf die Landwirtschaft beschränkt werden. Auffällige Messstellen für Nitrat-Werte sollen zudem objektiv untersucht werden, auch um zwischen den Verursachern innerhalb und außerhalb der Agrar-Branche unterscheiden zu können. Importierte Waren sollen mindestens dem deutschen gesetzlichen Standard entsprechen oder andernfalls mit einem Hinweis gekennzeichnet werden. Regionale Produkte sollen zudem leichter erkennbar werden.

Wie äußert sich die Politik?

Bundes-Landwirtschaftsministerin Klöckner fordert von den Kritikern der Landwirtschaft Kompromisse. Es sei wichtig, nicht an 100-Prozent-Forderungen festzuhalten, sagte die CDU-Politikerin auf der Agrarmesse "Grüne Woche". Stadt und Land müssten zusammgebracht werden. Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat grundsätzlich Verständnis für die Bauernproteste geäußert. "Die Landwirte werden zerrieben", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aber deshalb auf weniger Klima- oder Tierschutz zu setzen, hält er für die falsche Antwort.