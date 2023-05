Wölfe

Bauern und Jäger fordern, mehr Tiere in Deutschland abzuschießen

Ein Bündnis aus Bauern, Jägern und Reitern fordert, dass in Deutschland mehr Wölfe abgeschossen werden. Der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Krüsken, begründete das mit der Zahl von 4.000 Wolfsrissen an Weidetieren in den vergangenen Jahren. Bei einer Zahl von 2.000 bis 2.500 Wölfen in Deutschland sei eine Koexistenz zwischen Wolf und Weidetierhaltung nicht mehr allein mit Herdenschutzmaßnahmen zu erreichen.

31.05.2023